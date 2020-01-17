Шиков будет выступать в RDS на новой «Супре»
Московский дрифтер Никита Шиков анонсировал новый проект, который готовится к сезону RDS GP 2020 года. Вместо купе Toyota GT86 гонщик будет выступать на дрифт-каре, в основу которого ляжет последнее поколение спорткара GR Supra в кузове A90 — первой модели фирменного суббренда Gazoo Racing, созданного маркой «Тойота» для своих спортивных машин.
«С 2020 года я стал официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и мы начали постройку новой GR Supra A90 для участия в RDS GP!», — написал пилот на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, ранее красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев объявил, что в сезоне-2020 в RDS GP будет выступать на новом купе Nissan 370Z, которое заменит использовавшийся в последние годы Nissan Skyline GT-R R34.
Читайте также
- 17 января 2020
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:54
-
22:26
-
21:23
-
20:58
-
20:48
Партнерский контент