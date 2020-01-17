Шиков будет выступать в RDS на новой «Супре»

Московский дрифтер Никита Шиков анонсировал новый проект, который готовится к сезону RDS GP 2020 года. Вместо купе Toyota GT86 гонщик будет выступать на дрифт-каре, в основу которого ляжет последнее поколение спорткара GR Supra в кузове A90 — первой модели фирменного суббренда Gazoo Racing, созданного маркой «Тойота» для своих спортивных машин.

«С 2020 года я стал официальным атлетом Toyota Gazoo Racing в России и мы начали постройку новой GR Supra A90 для участия в RDS GP!», — написал пилот на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, ранее красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев объявил, что в сезоне-2020 в RDS GP будет выступать на новом купе Nissan 370Z, которое заменит использовавшийся в последние годы Nissan Skyline GT-R R34.