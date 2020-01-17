Доросинский: я так понимаю, в Саудовской Аравии «Дакар» вообще никому не интересен

Российский гонщик Александр Доросинский подвёл итоги ралли-марафона «Дакар»-2020, на котором его экипаж занял 14-е место, и посетовал на недостаточный зрительский интерес к гонке.



«Мы ожидали, что последний спецучасток будет подлиннее, но его сильно урезали. Очень маленький этап — не кайфанули. У нас ничего не решалось: и спереди, и сзади было недосягаемое расстояние. Так что никто никуда не спешил, не торопился — важно было доехать.



На финише было шоу, но не было ни одного зрителя. Чем вообще очень сильно удивил „Дакар“: я так понимаю, что в Саудовской Аравии он вообще никому не интересен. Нет никакой обратной реакции от людей. Не видим, чтобы кто-то этим интересовался. Ощущение, что сделано для нас, участников, и для тех, кто смотрит по телевизору. Ну, видимо, скоро всё будут смотреть по телевизору и в соцсетях. Какие-то дураки вроде нас будут гоняться, а остальные говорить „круто“ и лайки с дизлайками ставить. Мир меняется.



От самой организации „Дакара“ мы в восторге. Дороги, скрытые стенограммы, бивуаки, питание — это очень круто. Но нет зрителей. Ну, слава богу, проехали — и это хорошо», — приводит слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.