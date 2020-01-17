Машины российских участников «Дакара» столкнулись после финиша — уже без экипажей

В закрытом парке ралли-марафона «Дакар»-2020 произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей двух экипажей с представителями России. Автомобиль «МИНИ» российско-латвийского экипажа Александра Доросинского и Олега Уперенко сзади прикатился в «Тойоту» саудовско-российского дуэта Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича. Обе машины не получили серьёзных повреждений, так как снявшаяся с гидравлического ручного тормоза «МИНИ» врезалась в «Тойоту» на маленькой скорости.



«Дурная ситуация. Когда ставишь спортивный автомобиль на гидравлический ручник и тормоза горячие, то они держат. А потом тормоза остывают, гидравлическая система немножко отпускает тормоз — и Доросинский нам устроил аварию. Самое смешное в этой ситуации: один из наших спонсоров компания najm — крупнейшая по страховым автомобильным случаям, здесь на финише был её владелец. Мы уже посмеялись на эту тему: никого на место ДТП вызывать не надо, все уже здесь. Ну, ничего страшного: пластик немножко помялся, это ерунда», — прокомментировал ситуацию в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally Алексей Кузьмич.