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Парализованный участник «Дакара» на инвалидной коляске покрутил «пончики» у подиума

Парализованный участник «Дакара» покрутил пончики
Парализованный участник «Дакара» на инвалидной коляске покрутил «пончики» у подиума
Авто / Дакар 2020 0

Испанский гонщик Альберт Лловера эффектно отметил финиш на ралли-марафоне «Дакар»-2020. После старой травмы, вызванной падением на соревнованиях по горным лыжам, Лловера парализован ниже спины, однако это не мешает пилоту выступать в автоспортивных соревнованиях, одним из которых стал «Дакар». На нынешнем издании ралли-марафона Лловера занял 15-е место в генеральной классификации грузового зачёта.

Когда испанец и члены его команды оказались на призовом подиуме, то Альберт выехал к подножию подиума и стал крутить «пончики» на своей инвалидной коляске.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ралли-марафона «Дакар».

Победителем грузового зачёта «Дакара» стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с гонщиком Андреем Каргиновым.

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