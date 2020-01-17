Новый автодром в Саудовской Аравии будет готов принять Формулу-1 в 2023 году

14 января стало известно, что Саудовская Аравия близка к проведению этапа Формулы-1 уже в 2021 году. В частности, сообщалось, что первая в истории гонка Ф-1 в королевстве может пройти на городской трассе. По сведениям источников, стационарный автодром в стране готовили на 2022 год.
Однако, как стало известно теперь, Гран-при Саудовской Аравии на стационарной трассе, вероятнее всего, состоится в 2023 году, сообщает Motorsport. К этому времени организаторы этапа обещают сдать в эксплуатацию автодром в Киддии, который будет находиться в 30 км от Эр-Рияда.
Проектированием трассы занимается экс-пилот Формулы-1 Александер Вурц.
В случае заключения контракта между Формулой-1 и Саудовской Аравией серия расширит присутствие на Ближнем Востоке. Напомним, что здесь уже проводятся этапы Ф-1 в ОАЭ и Бахрейне.
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