Более трети пилотов стартовавших на «Дакаре», не добрались до финиша

17 января в Саудовской Аравии завершился очередной ралли-марафон «Дакар». Старт в многодневной гонке приняли 342 участника — 144 мотоциклиста, 58 пилотов на внедорожниках, 29 грузовиков, 31 мотовездеход и 12 квадроциклов.

Из них добраться до финиша смогли лишь 226 гонщиков, таким образом, в 2020 году на «Дакаре» было зафиксировано 116 сходов. В количественном отношении больше всего их случилось среди мотоциклистов — 48, в процентном — у гонщиков, выступавших в классе квадроциклов — 48%. Общий процент схода составил 34.

Также на «Дакаре»-2020 не обошлось без жертв. На одном из этапов скончался мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш. А на предпоследнем участке серьёзные травмы получил ещё один мотогонщик Эдвин Стравер, чьё состояние оценивается как критическое.