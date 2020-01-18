Более трети пилотов стартовавших на «Дакаре», не добрались до финиша

17 января в Саудовской Аравии завершился очередной ралли-марафон «Дакар». Старт в многодневной гонке приняли 342 участника — 144 мотоциклиста, 58 пилотов на внедорожниках, 29 грузовиков, 31 мотовездеход и 12 квадроциклов.
Из них добраться до финиша смогли лишь 226 гонщиков, таким образом, в 2020 году на «Дакаре» было зафиксировано 116 сходов. В количественном отношении больше всего их случилось среди мотоциклистов — 48, в процентном — у гонщиков, выступавших в классе квадроциклов — 48%. Общий процент схода составил 34.
Также на «Дакаре»-2020 не обошлось без жертв. На одном из этапов скончался мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш. А на предпоследнем участке серьёзные травмы получил ещё один мотогонщик Эдвин Стравер, чьё состояние оценивается как критическое.
- 18 января 2020
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- 17 января 2020
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