Джовинацци: в сезоне-2020 буду стараться набирать очки в каждой гонке
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2020 Формулы-1.
«Разумеется, мне всё ещё нужно прибавить в некоторых моментах, но я многому научился в своём дебютном сезоне. Я уверен, что в свой второй сезон на этапе в Мельбурне я буду гораздо более готовым, чем в том же Мельбурне в 2019 году. Я хочу быть стабильным в следующем сезоне, стараться набирать очки на каждой гонке, чтобы добиться хорошего результата в сезоне.
Я думаю, что машины будут очень похожи. Особенно средняя группа снова будет очень близко друг к другу. Нас ждёт трудный сезон, но мы будем упорно работать зимой и постараемся добиться максимума от нашей машины», — приводит слова Антонио Джовинацци RaceFans.
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