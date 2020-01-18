Исполнительный директор W Series встала на защиту «Феррари»

Исполнительный директор и основательница W Series Кэтрин Бонд Муир встала на защиту команды «Феррари». Ранее Маттиа Бинотто заявил, что в компании с интересом относятся к возможности появления девушек в Гоночной академии «Феррари» и что это может случиться «очень скоро». Немецкая гонщица София Флёрш раскритиковала Бинотто, заявив, что девушки нужны в гонках только ради маркетинга.
«Недавно «Феррари» попала под огонь критики в социальных сетях. Я хотела бы напомнить, что год назад на высоком уровне гонок женщин практически не было, а о тех, кто был, писали гораздо меьше, чем сейчас. Думаю, что «Феррари» пытается поддержать это как может.
Это не слишком похоже на какой-то маркетинговый ход. Если «Феррари» сможет привлечь молодую и талантливую пилотессу и обеспечить ей дебют в Формуле-1, то я выскажу им своё уважение», — цитирует Бонд Муир RaceFans.
- 18 января 2020
-
14:38
-
14:35
-
13:05
-
11:50
-
10:52
-
09:36
-
00:26
- 17 января 2020
-
22:56
-
21:27
-
20:50
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
-
09:34