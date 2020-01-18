Исполнительный директор W Series встала на защиту «Феррари»

Исполнительный директор и основательница W Series Кэтрин Бонд Муир встала на защиту команды «Феррари». Ранее Маттиа Бинотто заявил, что в компании с интересом относятся к возможности появления девушек в Гоночной академии «Феррари» и что это может случиться «очень скоро». Немецкая гонщица София Флёрш раскритиковала Бинотто, заявив, что девушки нужны в гонках только ради маркетинга.



«Недавно «Феррари» попала под огонь критики в социальных сетях. Я хотела бы напомнить, что год назад на высоком уровне гонок женщин практически не было, а о тех, кто был, писали гораздо меьше, чем сейчас. Думаю, что «Феррари» пытается поддержать это как может.



Это не слишком похоже на какой-то маркетинговый ход. Если «Феррари» сможет привлечь молодую и талантливую пилотессу и обеспечить ей дебют в Формуле-1, то я выскажу им своё уважение», — цитирует Бонд Муир RaceFans.

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