Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-марафоне «Дакар». Напомним, первое место в общем зачёте досталось экипажу Андрея Каргинова.
«От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники. И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряжённой гонки. Желаю вам новых свершений и спортивной удачи», — говорится в заявлении Путина, размещённом на официальном сайте президента.
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