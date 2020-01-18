Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»
Авто / Дакар 2020 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-марафоне «Дакар». Напомним, первое место в общем зачёте досталось экипажу Андрея Каргинова.

«От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники. И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряжённой гонки. Желаю вам новых свершений и спортивной удачи», — говорится в заявлении Путина, размещённом на официальном сайте президента.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020