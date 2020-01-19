«Уильямс» смог собрать бюджет благодаря продаже доли инженерного подразделения

24 декабря минувшего года стало известно, что компания «Уильямс Групп», в активы которой входит и команда Формулы-1 «Уильямс», продала контрольный пакет акций Williams Advanced Engineering.

Как стало известно, благодаря этой сделке, команда Формулы-1 собрала бюджет на следующий сезон сообщает Motorsport Week. В преддверии сезона-2020 «Уильямс» потерял несколько крупных спонсоров. Так компания Uniliver перешла к сотрудничеству с другой командой Формулы-1 «Макларен», а нефтяная компания Orlen, поддерживавшая Роберта Кубицу, последовала за поляком в «Альфа Ромео».

При этом руководству Гроува удалось привлечь других инвесторов. В частности, с приходом в команду нового боевого пилота Николаса Латифи у «Уильямса» появились два спонсора из Канады. Также финансовая поддержку принёс израильский тест-пилот Рой Ниссани. При этом заместитель «Уильямса» Клэр Уильямс назвала бюджет команды «здоровым».