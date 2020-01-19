Шарль Леклер порадовался за брата, присоединившегося к академии «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил младшего брата — Артура Леклера — с получением места в гоночной академии «Феррари».

«Очень счастлив за младшего брата, Артура. Теперь он стал членом гоночной академии „Феррари“ и будет выступать в составе Prema. Поехали», — написал Леклер-старший на своей странице в «Инстаграме».

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В сезоне-2019 Леклер-младший выступал в немецкой Формуле-4, где одержал одну победу и семь раз попал на подиум. Он присоединится к команде Prema, выступающей в Формуле-Региональ и аффилированной с «Феррари». Что касается Леклера-старшего, минувший сезон стал для него первым в «Феррари». В прошлом он также был членом гоночной академии «Скудерии».