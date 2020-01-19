Марко: отбор в молодёжную программу «Ред Булл» стал более строгим

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о функционировании молодёжной программы команды. По его словам, отбор в неё стал более строгим.

«Даже если Жан-Эрик Вернь выиграет сезон в Формуле-E ещё один раз, он не будет тем гонщиком, который нам будет нужен в Формуле-1. В целом, он будет как новичок. Адаптация к шинам „Пирелли“ займёт у него целый сезон. Как бы то ни было, мы финансировали пилотов на протяжении одного или двух сезонов. Без нашей поддержки ни Вернь, ни Альгерсуари с Буэми не получили бы и этого шанса.

Сначала наша программа работала для поддержки определённых пилотов. Но сейчас у её новичков должен быть потенциал для побед на Гран-при. Отбор в программу стал более строгим", — приводит слова Марко Nextgen-Auto.

