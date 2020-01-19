Кирилл Ладыгин стал семикратным победителем «Гонки чемпионов»

В Тольятти на полигоне «АвтоВАЗа» завершилась 23-я традиционная «Гонка чемпионов». Победителем в седьмой раз стал гонщик заводской команды Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин, опередивший в финальных заездах напарника по РСКГ — Михаила Митяева. В финале, который состоял из двух стартов, каждый пилот выиграл по одному, а судьба титула решалась в третьем заезде. Дополнил топ-3 представитель коллектива AG Team Егор Санин, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.



Второй год подряд в «Гонке чемпионов» участвовал пилот программы SMP Racing Виталий Петров. В отличие от 2019 года, в сезоне-2020 первый российский гонщик Формулы-1 не смог выиграть ни одного старта и выбыл из борьбы на стадии отборочных заездов.