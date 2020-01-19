Симондс удивлён тем, как много времени потребовалось командам, чтобы догнать «Мерседес»

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс признался, что был удивлён тем, как много времени потребовалось командам, чтобы подобраться к «Мерседесу».



«Это просто впечатляет. Если вы окажетесь на заводе в Бриксворте, вы поймёте почему. Там очень много хороших специалистов, хорошее финансирование, отличное оборудование и фантастически сильное руководство. Меня не удивляет доминация «Мерседеса», но я не ожидал этого.



Думаю, что даже в случае возвращения к восьмицилиндровым двигателям «Мерседес» бы бы самым мощным мотором, поскольку они не всегда были с лучшим шасси в те времена, но стоило им поставить свои моторы на «Браун» — и они выиграли чемпионат.



Гораздо важнее то, что я не ожидал, что конкурентам «Мерседеса» потребуется так много времени, чтобы наверстать упущенное. Они смогли нагнать только сейчас. Да, в «Мерседесе» утверждают, что «Феррари» уже опередила их, но удивительно, как много времени это заняло», — приводит слова Симондса Crash.