В случае ухода «Мерседеса» из Ф-1 контроль над командой могут получить Вольф и Стролл

Команда Формулы-1 «Мерседес» может быть продана Лоуренсу Строллу и Тото Вольфу и продолжить выступление в Формуле-1 под названием «Астон Мартин», 20% акций которого Стролл-старший недавно выкупил, утверждает F1-Insider. Руководителем команды в таком случае останется Тото Вольф. Поддержал это мнение и бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун.



«Тото Вольф хочет быть готов к ситуации, при которой «Мерседес» уйдёт из Формулы-1 и останется только в качестве поставщика двигателей. Зачем «Мерседесу» продолжать тратить столько денег на команду, если они уже всё выиграли? С точки зрения имиджа и маркетинга в компании будут полностью удовлетворены, если в серии останутся только двигатели «Мерседес». Странно, что команда до сих пор не подписала новый Договор согласия. Вольф и Стролл в последние годы проводили много времени вместе даже в гоночные уик-энды», — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.