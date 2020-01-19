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Леклер: команда знает мой стиль пилотирования, и исходя из этого проектируется новый болид

Леклер: команда знает мой стиль пилотирования, и исходя из этого проектируется новый болид
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что команда учла его пожелания при проектировании болида на сезон-2020. По словам Леклера, настройки в любом случае будут играть ключевую роль.

«Разные пилоты хотят от машины разного поведения. Одному нравится пилотировать с избыточной поворачиваемостью, а другому — с недостаточной. Сейчас команда знает мой стиль пилотирования и инженеры прекрасно понимают, какого именно поведения я жду от болида.

Машина проектируется исходя из этого, а дальше — задача гонщика подобрать нужный баланс. У нас не так много возможностей, чтобы повлиять на начальные характеристики шасси, так что настройки крайне важны, чтобы чувствовать себя гораздо увереннее в болиде», — приводит слова Шарля Леклера Crash.

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