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Росси проиграл суд моладвской семье и будет вынужден выплатить им € 34 тысячи

Росси проиграл суд моладвской семье и будет вынужден выплатить им € 34 тысячи
Авто / Мотогонки 0

Многократный чемпион MotoGP Валентино Росси проиграл суд молдавской семье — Виктору Унту и Зинаиде Жиган, сообщает Motorsport.

Семейную пару в 2016 году уволили по решению отца гонщика. Унту и Жиган долгое время работали на вилле России в Тавулии. Супруги подали иск, по которому они потребовали € 114 тыс. в качестве долгов по зарплате, учитывая труд во внерабочее время и увольнение без предупреждения.

Сторона Росси выдвинула встречный иск и выиграла дело. Суд отклонил требования супругов Унту и обязал их выплатить судебные издержки в размере € 16 тыс. Однако семья подала апелляцию. В итоге апелляция была частично удовлетворена и Росси обязали выплатить € 34 тыс. супругам Унту. У представителей Росси есть три дня для того, чтобы подать апелляцию.

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