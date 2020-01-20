Росси проиграл суд моладвской семье и будет вынужден выплатить им € 34 тысячи

Многократный чемпион MotoGP Валентино Росси проиграл суд молдавской семье — Виктору Унту и Зинаиде Жиган, сообщает Motorsport.



Семейную пару в 2016 году уволили по решению отца гонщика. Унту и Жиган долгое время работали на вилле России в Тавулии. Супруги подали иск, по которому они потребовали € 114 тыс. в качестве долгов по зарплате, учитывая труд во внерабочее время и увольнение без предупреждения.



Сторона Росси выдвинула встречный иск и выиграла дело. Суд отклонил требования супругов Унту и обязал их выплатить судебные издержки в размере € 16 тыс. Однако семья подала апелляцию. В итоге апелляция была частично удовлетворена и Росси обязали выплатить € 34 тыс. супругам Унту. У представителей Росси есть три дня для того, чтобы подать апелляцию.