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Формула-1 лишилась спонсора с контрактом на $ 4 млн в год

Формула-1 лишилась спонсора с контрактом на $ 4 млн в год
Авто / Формула-1 0

Компания Tata Communications, начавшая сотрудничество с Формулой-1 в 2012 году, объявила о прекращении действия соглашения с чемпионатом. В последние годы выплаты Tata Communications, получаемые Ф-1, выросли до $ 4 млн в год. По оценкам всего от компании в период сотрудничества было получено примерно $ 26 млн.

«Мы решили прекратить наше маркетинговое партнёрство с Ф-1 и изучить другие платформы, которые позволят нам продемонстрировать всю мощь наших цифровых сервисов в глазах ключевых клиентов», — цитирует представителя Tata Communications Forbes.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время свой пост покинет Шон Братчес, коммерческий директор Формулы-1, который управляет чемпионатом наряду с Чейзом Кэри и Россом Брауном.

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