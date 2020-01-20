Боттас отреагировал на контракты Ферстаппена и Леклера с «Ред Булл» и «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал заключение на рынке пилотов новых соглашений, в соответствии с условиями которых Макс Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» как минимум до сезона-2023 включительно, а Шарль Леклер за «Феррари» — как минимум до 2024 года включительно. Контракт Боттаса с «Мерседесом» истекает по окончании сезона-2020.
«После этого сезона всё довольно открыто (в 2021 году Формула-1 перейдёт на новый регламент. — Прим. «Чемпионата»). Вероятно, они хотели удостовериться, что как минимум один гонщик не уйдёт, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Шарль и Макс ещё очень молоды, но уже продемонстрировали навыки за рулём. В их командах понимают, что ничем не рискуют, продлевая контракты», — цитирует Боттаса GP Blog.
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