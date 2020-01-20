Латифи для дебюта в Формуле-1 выбрал номер Росберга

Канадский гонщик Николас Латифи, который в сезоне-2020 будет выступать за «Уильямс», объявил, что на его машину будет нанесён номер 6, который ранее использовал Нико Росберг.
В сезоне-2016 Росберг стал чемпионом мира. Вскоре после этого немец объявил о завершении карьеры. После него номер 6 никто не использовал.
При этом Латифи подчеркнул, что его выбор никак не связан с подражанием Росбергу.
«Я решил выбрать номер 6. Причина, по которой я сделал это, — я из Торонто, а Торонто называют The Six — по той причине, что телефонный код там либо 416, либо 617. Довольно глупо, но мы застряли на этом моменте, и я сделал такой выбор», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
Напарником 24-летнего Латифи будет 21-летний британец Джордж Расселл, дебютировавший в Ф-1 в 2019 году.
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