«Надо уже начинать платить ему». Хэмилтон подколол 40-летнего Райкконена

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пошутил на тему того, что он является одним из наиболее возрастных пилотов, которые будут выступать в сезоне-2020. Старше 35-летнего Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1, только 40-летний гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Финн, завоевавший титул в 2007 году, до сих пор остаётся последним чемпионом в составе «Феррари».
«Пока я ещё не самый старый. Мне уже надо начинать платить Кими, чтобы он оставался и чтобы я не был самым старым в пелотоне. К счастью, думаю, он собирается продолжать карьеру.
Я вообще не чувствую себя старым. Я чувствую, что молод как никогда. Я в полном порядке с точки зрения физподготовки. Всё работает лучше, чем раньше, — с тем-то опытом, что есть у меня. Не думаю, что мне стало тяжелее поддерживать форму, хотя я и уверен, что в какой-то момент она неизбежно пойдёт на спад», — цитирует Хэмилтона GQ.
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