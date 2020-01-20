Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Москве открывается академия картинга под руководством Сергея Сироткина

В Москве открывается академия картинга под руководством Сергея Сироткина
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, российский пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин открывает в Москве академию картинга, в которой будет обучать детей в возрасте от 5 до 15 лет, сообщает пресс-служба SMP Racing. Церемония открытия школы состоится 25 января.

Более подробную информацию об академии можно посмотреть в специальном разделе на сайте Сергея Сироткина.

«Картинг – это основа всех автоспортивных дисциплин, почти все гонщики начинают свою карьеру в нем. Именно в картинге закладываются основные навыки управления гоночным автомобилем. Я прошёл путь от картинга до Формулы-1 и хочу поделиться своим опытом с начинающими пилотами, создав академию картинга в рамках Академии SMP Racing», — подчеркнул Сергей Сироткин.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020