В Москве открывается академия картинга под руководством Сергея Сироткина

Бывший гонщик Формулы-1, российский пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин открывает в Москве академию картинга, в которой будет обучать детей в возрасте от 5 до 15 лет, сообщает пресс-служба SMP Racing. Церемония открытия школы состоится 25 января.



Более подробную информацию об академии можно посмотреть в специальном разделе на сайте Сергея Сироткина.



«Картинг – это основа всех автоспортивных дисциплин, почти все гонщики начинают свою карьеру в нем. Именно в картинге закладываются основные навыки управления гоночным автомобилем. Я прошёл путь от картинга до Формулы-1 и хочу поделиться своим опытом с начинающими пилотами, создав академию картинга в рамках Академии SMP Racing», — подчеркнул Сергей Сироткин.