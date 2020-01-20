В Москве открывается академия картинга под руководством Сергея Сироткина
Бывший гонщик Формулы-1, российский пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин открывает в Москве академию картинга, в которой будет обучать детей в возрасте от 5 до 15 лет, сообщает пресс-служба SMP Racing. Церемония открытия школы состоится 25 января.
Более подробную информацию об академии можно посмотреть в специальном разделе на сайте Сергея Сироткина.
«Картинг – это основа всех автоспортивных дисциплин, почти все гонщики начинают свою карьеру в нем. Именно в картинге закладываются основные навыки управления гоночным автомобилем. Я прошёл путь от картинга до Формулы-1 и хочу поделиться своим опытом с начинающими пилотами, создав академию картинга в рамках Академии SMP Racing», — подчеркнул Сергей Сироткин.
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