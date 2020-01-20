«Хаас» вернётся к прежним цветам болидов

Команда Формулы-1 «Хаас» вернётся к старой расцветке, сообщает Auto Motor und Sport. Таким образом, основными цветами болидов станут серый, красный и чёрный, однако дизайн будет немного изменён.



В прошлом сезоне болиды «Хааса» были окрашены в чёрно-золотые цвета, но после расставания со спонсорами из Rich Energy сохранение цветовой гаммы для команды утратило смысл.



В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс». Команда набрала 28 очков: 20 принёс Магнуссен, 8 — Грожан.



«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучшим результатом американской команды является пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018.

Ранее стало известно, что команда покажет новый болид 19 февраля.