«Хаас» вернётся к прежним цветам болидов
Команда Формулы-1 «Хаас» вернётся к старой расцветке, сообщает Auto Motor und Sport. Таким образом, основными цветами болидов станут серый, красный и чёрный, однако дизайн будет немного изменён.
В прошлом сезоне болиды «Хааса» были окрашены в чёрно-золотые цвета, но после расставания со спонсорами из Rich Energy сохранение цветовой гаммы для команды утратило смысл.
В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс». Команда набрала 28 очков: 20 принёс Магнуссен, 8 — Грожан.
«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучшим результатом американской команды является пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018.
Ранее стало известно, что команда покажет новый болид 19 февраля.
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