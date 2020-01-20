Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Хаас» вернётся к прежним цветам болидов

«Хаас» вернётся к прежним цветам болидов
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Хаас» вернётся к старой расцветке, сообщает Auto Motor und Sport. Таким образом, основными цветами болидов станут серый, красный и чёрный, однако дизайн будет немного изменён.

В прошлом сезоне болиды «Хааса» были окрашены в чёрно-золотые цвета, но после расставания со спонсорами из Rich Energy сохранение цветовой гаммы для команды утратило смысл.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс». Команда набрала 28 очков: 20 принёс Магнуссен, 8 — Грожан.

«Хаас» пришёл в Формулу-1 в 2016 году. Лучшим результатом американской команды является пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018.

Ранее стало известно, что команда покажет новый болид 19 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020