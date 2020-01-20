Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Окон: я был близок к подписанию контракта с «Мерседесом»

Окон: я был близок к подписанию контракта с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что был близок к подписанию контракта с «Мерседесом» на сезон-2020.

«Был ли я уверен в возвращении в Формулу-1 в 2020 году? В Формуле-1 нет ничего определённого. Я думал, что люди забудут обо мне. Я задавал себе много вопросов, но затем «Мерседес» проделал фантастическую работу, чтобы найти решение и мы действительно усердно поработали над всеми вариантами и нашли для меня отличный вариант с «Рено».

Вариант с выступлениями в «Мерседесе» действительно был в разработке на 2020 год. Я был близок к подписанию контракта и обсуждения шли до последнего момента. Но что получилось — то получилось и теперь я должен смотреть в будущее и работать с тем, что у меня есть», — приводит слова Эстебана Окона ESPN.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020