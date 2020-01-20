Окон: я был близок к подписанию контракта с «Мерседесом»

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что был близок к подписанию контракта с «Мерседесом» на сезон-2020.



«Был ли я уверен в возвращении в Формулу-1 в 2020 году? В Формуле-1 нет ничего определённого. Я думал, что люди забудут обо мне. Я задавал себе много вопросов, но затем «Мерседес» проделал фантастическую работу, чтобы найти решение и мы действительно усердно поработали над всеми вариантами и нашли для меня отличный вариант с «Рено».



Вариант с выступлениями в «Мерседесе» действительно был в разработке на 2020 год. Я был близок к подписанию контракта и обсуждения шли до последнего момента. Но что получилось — то получилось и теперь я должен смотреть в будущее и работать с тем, что у меня есть», — приводит слова Эстебана Окона ESPN.