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Марко заявил, что успехи Верня в Формуле-Е не помогут пилоту вернуться в Формулу-1

Марко заявил, что успехи Верня в Формуле-Е не помогут пилоту вернуться в Формулу-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что успехи экс-пилота программы австрийского концерна в Формуле-Е Жана-Эрика Верня не помогут гонщику получить ещё одну возможность в Формуле-1. По словам Марко, несмотря на два титула в Формуле-Е, в Ф-1 Вернь окажется в роли новичка.

«Вернь выигрывает в Формуле-Е, но его специализация не подходит Формуле-1 и нашим требованиям в ней. Если он вернётся, то окажется в роли новичка. Чтобы привыкнуть к шинам, ему как минимум потребуется полный сезон», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Вернь выступает в Формуле-Е с первого сезона в истории серии, появившейся в 2014 году. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 француз становился чемпионом. В Формуле-Е используются машины, оснащённые моторами на электротяге.

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