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Окон: сразу всем сказал, что Леклер победит Феттеля, но мне никто не верил

Окон: сразу всем сказал, что Леклер победит Феттеля, но мне никто не верил
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере. Окон отметил, что он с самого начала верил, что Леклеру по силам превзойти по итогам сезона Себастьяна Феттеля.

«Я сразу сказал всем, включая «Мерседес», что Шарль будет на высочайшем уровне и победит Себастьяна Феттеля после пары гонок, но мне никто не верил. Я долго выступал в одной серии с ним и он был одним из самых крутых соперников… Он и Ферстаппен были двумя лучшими. Я не очень удивлён, но, надеюсь, что в будущем мы будем гоняться друг с другом за титул.

Верю ли я, тчо нахожусь на одном уровне с ними? Как гонщику, мне нужно верить в то, что я лучше, чем они. Но лучше не говорить, а показывать это на деле», — приводит слова Эстебана Окона ESPN.

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