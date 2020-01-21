Бриаторе: Алонсо мог бы стать чемпионом в 2019-м

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе предположил, что Фернандо Алонсо, который покинул Формулу-1 после сезона-2018, мог бы завоевать титул в 2019 году, если бы выступал за «Мерседес». По мнению Бриаторе, этого мог бы добиться не только Алонсо, но и ещё пять-шесть гонщиков.

«Мерседес» непобедим. Как минимум пять или шесть пилотов, в том числе Алонсо, завоевали бы титул на их машине 2019 года. Но я не хочу умалять достижений Льюиса Хэмилтона, поскольку напарника всё равно нужно побеждать», — цитирует Бриаторе Autosprint.

Последней командой Алонсо, двукратного чемпиона Формулы-1, был «Макларен». Испанец не раз давал понять, что готов вернуться в чемпионат, если получит предложение, которое устроит его со всех точек зрения.