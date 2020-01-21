«Жёсткий подход лучше всего». Бинотто — о том, как управлять «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, каких принципов придерживается на посту босса команды. По его словам, он сторонник жёсткого подхода в отношениях с подчинёнными.

«Каждый руководитель, конечно, поступает по-своему. Но я, ранее поработав инженером, убедился, что лучше всего работает жёсткий подход. Он всегда помогает мне руководить организацией в большом масштабе.

С одной стороны, ясно, что отношения с сотрудниками очень важны и что надо уделять этому внимание, так как человеческий аспект является фундаментальным на пути к успеху. С другой стороны, Формула-1 — сложная структура, где надо не только построить мотор мощностью в 1000 л.с., но и сделать это раньше, быстрее и лучше конкурентов», — цитирует Бинотто GP Blog.

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