Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков

В Формуле-1 опубликовали отчёт, посвящённый исследованию аудитории в разрезе сезона-2019. В отчёте сказано, что общая аудитория Ф-1 составила 1,992 млрд человек — это наивысший показатель с 2012 года. В сравнении с 2018 годом прирост составил 9%.

Также сообщается, что Формула-1 заняла первое место среди всех крупных международных соревнований по приросту онлайн-аудитории. В 2019 году число подписчиков Ф-1 на платформах «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм» и YouTube выросло на 32,9% в сравнении с 2018-м и составило 24,9 млн человек. Второе и третье места по приросту подписчиков заняли футбольные турниры — Лига чемпионов и английская Премьер-лига, чьи показатели прироста составили 20,1% и 17,9% соответственно.