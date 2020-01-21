В «Макларене» поставили задачу выигрывать гонки с 2022-го

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что гонщики команды должны иметь возможность бороться за победы не позже сезона-2022. Напомним, в 2021 году в Формуле-1 вступит в силу новый регламент.
На Гран-при Бразилии впервые за несколько лет гонщик «Макларена» занял третье место. Им стал Карлос Сайнс, который четвёртым увидел клетчатый флаг и уже после финиша отыграл одну позицию за счёт штрафа Льюиса Хэмилтона.
«Цель, которая стоит перед нашей командой, — с сезона-2022, после того как устаканится ситуация с ограничением бюджетов и новым регламентом, вернуться в борьбу за подиумы и победы», — приводит слова Зайдля Motorsport-Magazin.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл».
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