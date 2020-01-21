Марко: надеюсь, в 2020 году в «Ред Булл» не будет перестановок в составе пилотов

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что команде удастся избежать изменений в составе в предстоящем сезоне.

«Мы довольны и горды нашей молодёжной программой. Нас многие пытаются повторить. Но никто и близко не достиг тех успехов в этом компоненте, которых добились мы.

Что касается смены составов в 2020 году, возможно всё, но надеюсь, перестановок не будет», — приводит слова функционера GrandPX.news.



Напомним, в 2019 году в «Ред Булл» произошли изменения непосредственно в ходе чемпионата. После провальной первой части сезона Пьер Гасли был понижен в «Торо Россо», а его место занял Александер Албон. В 2020 году команда «Ред Булл» начнёт чемпионат с Максом Ферстаппеном и Александером Албоном.