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Марко: надеюсь, в 2020 году в «Ред Булл» не будет перестановок в составе пилотов

Марко: надеюсь, в 2020 году в «Ред Булл» не будет перестановок в составе пилотов
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил надежду, что команде удастся избежать изменений в составе в предстоящем сезоне.

«Мы довольны и горды нашей молодёжной программой. Нас многие пытаются повторить. Но никто и близко не достиг тех успехов в этом компоненте, которых добились мы.

Что касается смены составов в 2020 году, возможно всё, но надеюсь, перестановок не будет», — приводит слова функционера GrandPX.news.

Напомним, в 2019 году в «Ред Булл» произошли изменения непосредственно в ходе чемпионата. После провальной первой части сезона Пьер Гасли был понижен в «Торо Россо», а его место занял Александер Албон. В 2020 году команда «Ред Булл» начнёт чемпионат с Максом Ферстаппеном и Александером Албоном.

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