Источник: «Мерседес» останется в Формуле-1, Вольф и Хэмилтон подпишут новые контракты

Руководство «Мерседеса» приняло решение остаться в чемпионате и после смены регламента, сообщает итальянская редакция «Моторспорт». Немецкая команда подпишет новый договор и будет представлена в Формуле-1 и в дальнейшем.
При этом серьёзных структурных изменений внутри коллектива ждать не стоит. По сведениям тех же источников, руководитель команды Тото Вольф по-прежнему останется на посту, функционер подпишет контракт до 2022 года. Его примеру последует и лидер команды — шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Ожидается, что британец также подпишет соглашение на два года.
Ранее о намерении Льюиса заключить двухлетнее соглашение сообщали и в La Gazzetta Dello Sport. Напомним, «Мерседес» доминирует в Формуле-1 на протяжении нескольких последних лет и завоевал шесть титулов кряду.
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