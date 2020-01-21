В Германии не будут сносить картодром Михаэля Шумахера
На протяжении долгого времени руководство земли Северный Рейн-Вестфалия обсуждало проект сноса знаменитого картинг-центра Михаэля Шумахера, расположенного в городке Керпен. Ожидалось, что здесь крупная немецкая компания RWE займётся промышленной добычей угля, что привело бы к изменению рельефа местности и вынудило бы отказаться от картодрома.
Но в дело вмешались местные экологи. Благодаря их усилиям добыча угля в этом регионе была ограничена на законодательном уровне. В результате прилегающий лес и картинг-центр решено было не сносить, так что картодром продолжит функционирование, сообщает F1i.
Отметим, что в последние годы на картодроме тренировались несколько сот человек, в том числе дети и подростки.
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