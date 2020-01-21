Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Германии не будут сносить картодром Михаэля Шумахера

В Германии не будут сносить картодром Михаэля Шумахера
Авто / Формула-1 0

На протяжении долгого времени руководство земли Северный Рейн-Вестфалия обсуждало проект сноса знаменитого картинг-центра Михаэля Шумахера, расположенного в городке Керпен. Ожидалось, что здесь крупная немецкая компания RWE займётся промышленной добычей угля, что привело бы к изменению рельефа местности и вынудило бы отказаться от картодрома.

Но в дело вмешались местные экологи. Благодаря их усилиям добыча угля в этом регионе была ограничена на законодательном уровне. В результате прилегающий лес и картинг-центр решено было не сносить, так что картодром продолжит функционирование, сообщает F1i.

Отметим, что в последние годы на картодроме тренировались несколько сот человек, в том числе дети и подростки.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020