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Марко призвал ФИА пересмотреть правила выдачи суперлицензии

Марко призвал ФИА пересмотреть правила выдачи суперлицензии
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту и глава молодёжной программы австрийской команды Хельмут Марко призвал руководство ФИА немного пересмотреть правила выдачи суперлицензии. По его словам, наличие необходимых 40 баллов для её получения не является гарантией мастерства пилота. Вместе с тем функционер подчеркнул, что не у всех действительно талантливых гонщиков есть возможность набрать необходимые очки.

«Надеюсь, в ФИА пересмотрят эту систему. На самом деле, множество пилотов, у которых есть необходимые 40 баллов, не имеют потенциала, чтобы быть успешными в Формуле-1. В то же время есть много талантливых и быстрых гонщиков, но у них не всегда есть нужные баллы», — приводит слова функционера Motorsport-Total.

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