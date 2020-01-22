В БМВ ещё не определились с будущим Кубицы в DTM

В ходе минувшего сезона Формулы-1 в СМИ активно ходили слухи, что польский пилот Роберт Кубица, объявивший об уходе из серии задолго до конца чемпионата, продолжит карьеру в чемпионате DTM. Позже он даже провёл тесты за рулём машины БМВ, однако контракт с немецкой командой всё ещё не подписан.
По сведениями издания Speedweek, руководство БМВ ещё не окончательно определилось с вопросом о том, сажать ли Кубица за руль машины заводской команды, или дать возможность работать в клиентской.
Как бы то ни было, спонсоры Роберта дают понять, что не сомневаются в появлении пилота в чемпионате.
«Мы не откажемся от этой идеи из-за того, что Роберту необходимо будет работать в DTM и Формуле-1. Сам он также не видит проблем в совмещении. Скоро будут новости», — сказал глава нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.
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