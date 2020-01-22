В Майами предложили новую конфигурацию трассы для Гран-при Формулы-1

Ряд руководителей Майами совместно с боссами Формулы-1 продолжают борьбу за организацию Гран-при Майами. Так, генеральный директор команды в американский футбол «Майами Долфинс» и управляющий её ареной Томас Гарфинкел представил новый вариант конфигурации городской трассы.
Как и в предыдущей версии, маршрут пролегает вокруг арены Hard Rock Stadium, при этом из конфигурации исключена 199-я улица, которая была камнем преткновения для многих противников проведения Гран-при. Ожидается, что этап в Майами может быть включен в календарь Формулы-1 уже в 2021 году. Это будет не первый Гран-при в США. Напомним, сейчас США представлена в Ф-1 гонкой в Остине (штат Техас).
Фото новой конфигурации трассы в Майами можно посмотреть на странице Гарфинкела в «Твиттере».
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