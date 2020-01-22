Гоночный комбинезон Квята продадут на аукционе в поддержку жертв пожаров в Австралии

Формула-1 объявила о запуске благотворительного аукциона, прибыль от проведения которого будет направлена на поддержку пострадавших от пожаров в Австралии. Из-за пожаров, которые начались в сентябре, погибло по меньшей мере 30 человек, а ещё 2 тыс. семей остались без крыши над головой.

В рамках аукциона, который пройдёт в сотрудничестве с организаторами Гран-при Австралии, будут проданы гоночные перчатки и обувь Даниэля Риккардо, шлем Кевина Магнуссена, гоночные комбинезоны Александера Албона, Макса Ферстаппена, Ромена Грожана и Даниила Квята. Также можно будет пообщаться в паддоке со многими гонщиками, включая топ-пилотов Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Ферстаппена, а также с руководителями команд Маттиа Бинотто, Тото Вольфом и Клэр Уильямс.

Аукцион пройдёт с 22 января по 16 февраля. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.

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