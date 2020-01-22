Окон рассказал, как развивался его конфликт с Ферстаппеном

Гонщик «Рено» Эстебан Окон рассказал, что не раз боролся колесо в колесо с Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), когда они выступали в картинге и в Формуле-3.

Напомним, на Гран-при Бразилии 2018 года Окон, выступавший тогда за «Рейсинг Пойнт», спровоцировал контакт с машиной Ферстаппена, хотя отставал на круг, и лишил голландца возможности побороться за победу. После гонки Ферстаппен был в ярости и пришёл в боксы «Рейсинг Пойнт», где на повышенных тонах пообщался с французом.

«Напряжённость появилась ещё в те дни, когда мы вели плотную борьбу друг с другом. Но мы всегда уважали друг друга.

Мы сразу начали жёстко бороться в картинге, как только встретились на трассе. Но ещё более жёсткие сражения были с Шарлем (Леклером, ныне гонщиком «Феррари». — Прим. «Чемпионата»). Когда я ушёл из картинга, эти двое всё ещё оставались там.

А в Формуле-3 мы боролись за титул. Было большое соперничество, как всегда бывает в любом виде спорта», — цитирует Окона ESPN.