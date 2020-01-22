Auto Bild: у новой машины «Феррари» проблемы с аэродинамикой

Немецкое издание Auto Bild, ссылаясь на источники в «Феррари», сообщает, что данные испытаний новой машины в аэродинамической трубе на самом деле хуже, чем утверждают в команде. Напомним, ранее итальянский журналист Лео Туррини, хорошо осведомлённый о состоянии дел в «Феррари», признал, что в команде недовольны новым автомобилем.
«Машина содержит серьёзные просчёты в области аэродинамики, которые не могут решить ни специалисты по работе на симуляторе, ни инженеры, отвечающие за работу в аэродинамической трубе», — говорится в сообщении издания.
Издание утверждает, что проблемы могут быть связаны с тем, что «Феррари» решила скопировать решение «Ред Булл», чья машина отличается агрессивным, в сравнении с другими автомобилями, углом наклона корпуса к поверхности.
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