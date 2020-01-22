Расселл заявил о желании стать чемпионом Ф-1, хотя выступает за худшую команду «Уильямс»

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что намерен стать чемпионом Формулы-1 — если не в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе.

Расселл дебютировал в Ф-1 в сезоне-2019 и занял последнее место в личном зачёте. Он стал единственным гонщиком, который не заработал ни одного очка. Предпоследнее место занял его напарник Роберт Кубица, который заработал одно очко за 10-е место на Гран-при Германии. «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.

В 2018 году Расселл был резервным гонщиком «Мерседеса». Контракты Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с командой рассчитаны до сезона-2020 включительно.

«Каждый гонщик в Формуле-1 хочет стать чемпионом мира. Все выжидают этого шанса. Каждый гонщик, кому позвонят из «Мерседеса», не исключая меня, рассмотрел бы такой вариант. В наши дни «Мерседес» доминирует в Формуле-1», — цитирует британца GrandPX.news.