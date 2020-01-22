Расселл заявил о желании стать чемпионом Ф-1, хотя выступает за худшую команду «Уильямс»

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что намерен стать чемпионом Формулы-1 — если не в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе.
Расселл дебютировал в Ф-1 в сезоне-2019 и занял последнее место в личном зачёте. Он стал единственным гонщиком, который не заработал ни одного очка. Предпоследнее место занял его напарник Роберт Кубица, который заработал одно очко за 10-е место на Гран-при Германии. «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.
В 2018 году Расселл был резервным гонщиком «Мерседеса». Контракты Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с командой рассчитаны до сезона-2020 включительно.
«Каждый гонщик в Формуле-1 хочет стать чемпионом мира. Все выжидают этого шанса. Каждый гонщик, кому позвонят из «Мерседеса», не исключая меня, рассмотрел бы такой вариант. В наши дни «Мерседес» доминирует в Формуле-1», — цитирует британца GrandPX.news.
- 22 января 2020
-
12:27
-
11:17
-
10:22
-
10:03
-
09:03
-
00:59
-
00:50
- 21 января 2020
-
22:53
-
21:58
-
20:50
-
19:22
-
19:18
-
18:42
-
17:58
-
16:22
-
15:25
-
15:04
-
14:22
-
13:13
-
12:15
-
11:28
-
10:35
-
09:08
-
00:56
- 20 января 2020
-
23:54
-
22:42
-
21:01
-
19:59
-
19:04
-
17:12
-
16:05
-
15:22
-
14:56
-
13:55
-
13:40