Марко вспомнил, как впервые встретился с Ферстаппеном
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как впервые встретился с Максом Ферстаппеном, который дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо», когда ему было 17 лет. По словам Марко, первая встреча с Ферстаппеном состоялась, когда голландцу было 15 лет.
«Ему тогда было около 15 лет. Обычно я беседую с гонщиком 20 минут и тогда уже понимаю, что он за личность. Но с Максом мы просидели полтора часа. Напротив меня сидел совсем молодой мальчик, но ментально он был на три, а то и пять лет старше», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
В 2019 году 22-летний Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
Боттас отреагировал на контракты Ферстаппена и Леклера с «Ред Булл» и «Феррари»
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