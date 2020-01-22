Марко вспомнил, как впервые встретился с Ферстаппеном

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как впервые встретился с Максом Ферстаппеном, который дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо», когда ему было 17 лет. По словам Марко, первая встреча с Ферстаппеном состоялась, когда голландцу было 15 лет.

«Ему тогда было около 15 лет. Обычно я беседую с гонщиком 20 минут и тогда уже понимаю, что он за личность. Но с Максом мы просидели полтора часа. Напротив меня сидел совсем молодой мальчик, но ментально он был на три, а то и пять лет старше», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

В 2019 году 22-летний Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).