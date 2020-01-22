В «Уильямсе» намекнули, что могут сделать израильтянина Ниссани призовым пилотом в 2021-м

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс дала понять, что не исключён вариант, при котором израильский гонщик Рой Ниссани станет призовым пилотом команды в сезоне-2021. Ранее стало известно, что в 2020 году 25-летний Ниссани будет резервным гонщиком британского коллектива и отработает несколько первых тренировок в ходе уик-эндов Гран-при.

«Этот сезон станет для него началом полноценных выступлений в Формуле-2, станет ступенькой на пути к Формуле-1», — цитирует Уильямс GrandPX.news.

Вместе с тем она признала, что пока преждевременно утверждать, что Ниссани точно станет призовым гонщиком «Уильямса».

«Надо посмотреть, как он будет чувствовать себя в Ф-1, как будет делать то, что мы просим, в ходе первых тренировок на Гран-при, как отработает на симуляторе. Пока рановато говорить о его возможностях в разрезе 2021-го», — добавила Уильямс.

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