Итальянский журналист прокомментировал свои слова о проблемах «Феррари»

Итальянский журналист Лео Туррини, хорошо осведомлённый о состоянии дел в «Феррари», объяснил, почему решил рассказать о недовольстве инженеров данными, получаемыми в ходе работ над машиной сезона-2020. Ранее Туррини сообщил, что результаты, получаемые на симуляторе и в аэродинамической трубе в Маранелло, не очень впечатлили инженеров.
«Те данные, которые команда получает с симулятора и в аэродинамической трубе, не отвечают ожиданиям. Я сообщил об этом по той причине, что мне показалась странной вся эта преждевременная эйфория вокруг «Феррари». Давайте не забывать, что в конце сезона-2019 «Мерседес» превосходил «Феррари», — приводит слова журналиста Planet F1.
Последняя победа «Феррари» в Кубке конструкторов датирована 2008 годом. Последним чемпионом в её составе до сих пор является Кими Райкконен, победивший в 2007 году.
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