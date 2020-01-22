Грожан — о завершении карьеры: пока хочу остаться в Ф-1 и получить конкурентную машину

Пилот «Хааса» Ромен Грожан сообщил, что задумывался о завершении карьеры. Вместе с тем француз подчеркнул, что пока хочет выступать и надеется получить конкурентоспособный болид.

«Да, я думал о завершении карьеры. У меня много планов, но мне пока что 33 года и я всё ещё молод. Мы видим, что Кими Райкконен даже в 40 лет всё ещё быстр и очень хорош. Так что пока хочу остаться в Формуле-1. Хочу получить конкурентную машину, чтобы сражаться за высокие места. Если так и произойдёт, я останусь. Мне нравятся путешествия и вызовы, к тому же это моя страсть», — приводит слова Грожана Grandprix247.

Грожан за свою карьеру провёл в Формуле-1 более 160 гонок, заработал 389 очков и 10 раз поднимался на подиум.