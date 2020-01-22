«Рейсинг Пойнт» проведёт презентацию болида 17 февраля

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» объявила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 17 января в городе Мондзее (Австрия). Его начало запланировано на 12:30 мск.

«Рейсинг Пойнт» стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне «Рейсинг Пойнт», набрав 73 балла, заняла седьмое место в Кубке конструкторов. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля — презентация болида «Феррари»

12 февраля — презентация болида «Рено»

13 февраля — презентация болида «Макларена»

14 февраля — презентация болида «Мерседеса»

14 февраля — презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля — презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19-21 февраля — первые предсезонные тесты

26-28 февраля — вторые предсезонные тесты



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году будет проходить с 13 по 15 марта в Австралии.