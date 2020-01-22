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КПД двигателя внутреннего сгорания «Рено» для Формулы-1 достиг 50 процентов

КПД двигателя внутреннего сгорания «Рено» для Формулы-1 достиг 50 процентов
Авто / Формула-1 0

Глава отдела разработки двигателей «Рено» Реми Таффен рассказал о том, какого прогресса удалось добиться мотористам в Вири с 2014 года.

«С точки зрения эффективности наша силовая установка была хороша с самого начала гибридной эры. В отношение ERS наша эффективность была чуть ниже 90%, сейчас этот показатель немного вырос. Но эти показатели не сравнить с показателями прогресса в работе двигателя внутреннего сгорания. Мы подняли эффективность его работы с 40 до 50%», — приводит слова Таффена Auto Motor und Sport.

Напомним, ранее Таффен сравнил моторы «Рено», «Мерседеса», «Феррари» и «Хонды», отметив, что французские двигатели превосходят моторы «Мерседес».

По итогам минувшего сезона «Рено» заняли пятое место в зачёте Кубка конструкторов.

В «Рено» заявили, что их моторы превосходят «Мерседес» и лишь немного уступают «Феррари»
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