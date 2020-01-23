Райкконен не в восторге от перспективы превзойти рекорд Баррикелло по количеству Гран-при

40-летний пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен на сегодняшний день является самым возрастным и самым опытным среди действующих гонщиков Формулы-1. На его счету 312 стартов на этапах Гран-при. В 2020 году он может превзойти достижение Рубенса Баррикелло, который за всю карьеру провёл 322 гонки, что является абсолютным рекордом.

Тем не менее финн признался, что его не особо радует эта перспектива.

«Меня это не особо волнует. Это ничего мне не даст. Но я в предвкушении нового чемпионата, мы можем прибавить в 2020 году и извлечь уроки из ошибок прошлого. Возможно, мы немного сократим отставание от лидеров, но всё покажет время», — приводит слова финского пилота официальный сайт Формулы-1.

Райкконен завершил минувший сезон на 12-м месте в общем зачёте, набрав 43 очка.