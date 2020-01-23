Вассёр: «Альфа Ромео» создаёт абсолютно новый болид

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что в преддверии сезона-2020 в Хинвиле создают практически новый болид.

«Мы создаём абсолютно новый болид. Посмотрим, как будут развиваться события, но, думаю, у нас хорошая основа для предстоящего сезона. Нам нужно прибавить в некоторых аспектах, о чём мы узнали в 2019 году. Необходимо понять, что именно происходило в определённых ситуациях», — приводит слова функционера Grandprix247.

Напомним, минувший сезон «Альфа Ромео» завершила на восьмом месте в зачёте Кубка конструкторов, набрав 57 очков. В 2020 году за команду, как и в 2019 году, будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. В межсезонье к «Альфа Ромео» в качестве резервиста присоединился Роберт Кубица.