Вассёр: «Альфа Ромео» создаёт абсолютно новый болид
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что в преддверии сезона-2020 в Хинвиле создают практически новый болид.
«Мы создаём абсолютно новый болид. Посмотрим, как будут развиваться события, но, думаю, у нас хорошая основа для предстоящего сезона. Нам нужно прибавить в некоторых аспектах, о чём мы узнали в 2019 году. Необходимо понять, что именно происходило в определённых ситуациях», — приводит слова функционера Grandprix247.
Напомним, минувший сезон «Альфа Ромео» завершила на восьмом месте в зачёте Кубка конструкторов, набрав 57 очков. В 2020 году за команду, как и в 2019 году, будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. В межсезонье к «Альфа Ромео» в качестве резервиста присоединился Роберт Кубица.
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