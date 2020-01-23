Хэмилтон признал, что молодые пилоты заставили его работать вдвое усерднее

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что появление в пелотоне молодых пилотов заставило его прилагать вдвое больше усилий, нежели раньше.

В сезоне-2019 35-летний Хэмилтон выиграл 11 гонок и в шестой раз стал чемпионом мира, а 22-летние Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Шарль Леклер («Феррари») одержали пять побед на двоих.

«Сезон-2019 сложился для меня сравнительно стабильно, хотя были как взлёты, так и падения. Мы всегда хотели иметь возможность выжимать чуть больше в квалификации, в частности лучше понимать шины, получать больше из доступных технологий.

Кроме того, в чемпионате появляются молодые пилоты, которые всё жёстче и жёстче борются на трассе. Из-за этого пришлось работать вдвое усерднее», — приводит слова Хэмилтона GQ.

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