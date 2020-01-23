Началась продажа билетов на российский этап DTM на автодроме «Игора Драйв»

Комплекс «Игора Драйв» объявил о старте продаж билетов на российский этап международной гоночной серии DTM, который пройдёт под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба организаторов.
Стоимость билетов — от 390 рублей в период ранних продаж, который продлится с 23 января до 29 февраля.
Для болельщиков доступны несколько категорий билетов. В период ранних продаж предусмотрена скидка от 20% до 30% в зависимости от категории.
Билеты категории 1 включают место на двусторонней главной трибуне с видом на стартовую прямую или панорамным видом на трассу; свободный вход на открытые трибуны Т1, T2 и T3; доступ в паддок. Стоимость однодневного билета на субботу или воскресенье — от 2900 рублей в период ранних продаж, на уик-энд – от 3900 рублей. Для детей до 6 лет вход бесплатный без права предоставления места.
Билеты категории 2 включают свободный вход на открытые трибуны Т1, T2 и T3; доступ в паддок. Стоимость однодневного билета на субботу или воскресенье — от 790 рублей в период ранних продаж, на уик-энд – от 990 рублей. Для детей до 12 лет вход бесплатный.
Билеты на пятницу (тренировочный день) включают вход только на главную трибуну (свободное размещение) и в паддок. 29 мая пройдут сессии свободных заездов.
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